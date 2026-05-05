Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Клайберн — о проблемах с сердцем: у меня всё хорошо, просто следую рекомендациям врачей

Форвард «Барселоны» Уилл Клайберн выступил с обращением после того, как клуб объявил, что игрок пропустит около четырёх недель из-за проблем с сердцем.

«Просто хочу прояснить некоторые моменты, ведь при переводе многое может быть упущено. Всем, кто меня поддерживает: у меня всё хорошо, я здоров. Чтобы защитить себя и клуб, мы просто следуем рекомендациям, которые необходимо соблюдать в данной ситуации. Я по-прежнему могу жить своей жизнью и заниматься баскетболом. Я воспользуюсь этим временем, чтобы перезагрузиться и подготовиться к тому, чтобы достойно завершить сезон. Спасибо всем, кто меня поддержал», — написал Клайберн в социальной сети X.

По данным издания Mundo Deportivo, речь идёт о сердечной аритмии, аналогичной той, что ранее была у Томаша Саторанского. Это уже третий случай проблем с сердцем у игроков «Барселоны» менее чем за девять месяцев — ранее с ними сталкивались Саторански и Торнике Шенгелия. Оба вернулись на площадку после процедуры абляции.

