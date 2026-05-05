Результаты матчей плей-офф НБА 5 мая

В ночь с 4 на 5 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись матчи 1/4 финала плей-офф в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 5 мая:

«Нью-Йорк Никс» – «Филадельфия Сиксерс» — 137:98 (счёт в серии 1:0);

«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 102:104 (счёт в серии 0:1).

Второй матч серии между «Никс» и «Сиксерс» состоится в ночь с 6 на 7 мая, начало – в 4:30 по московскому времени. Второй матч серии между «Спёрс» и «Тимбервулвз» также пройдёт в ночь с 6 на 7 мая, начало – в 2:00 мск.

«Тойота» показала эволюцию проекта робота-баскетболиста