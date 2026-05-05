Стефен Карри: игрокам НБА недоплачивают

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри объяснил, почему, по его мнению, звёздные игроки лиги не зарабатывают достаточно.

«Сейчас, согласно правилам, мы не можем иметь долю в команде, а это большая сделка… Потому что это партнёрство с владельцами, партнёрство с лигой. Мы зарабатываем в краткосрочной перспективе, не так ли? Цифры кажутся безумными, но лига зарабатывает на порядок больше.

Тот факт, что мы не можем иметь долю в бизнесе, пока выступаем, это отчасти причина, почему я бы сказал: «Да, нам недоплачивают». Потому что вы хотите быть причастным к этому», — сказал Карри в подкасте Complex Sports.