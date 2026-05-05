Единая лига объявила символическую пятёрку 1/4 финала плей-офф

Пресс-служба Единой лиги опубликовала символическую пятёрку баскетболистов 1/4 финала плей-офф в сезоне-2025/2026.

Символическая пятёрка 1/4 финала плей-офф Единой лиги:

1. Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»/

2. Джален Рейнольдс, УНИКС/

3. Мело Тримбл, ЦСКА/

4. Михаил Беленицкий, УНИКС/

5. Андре Роберсон, «Зенит».

Напомним, первый матч полуфинальной серии между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом» состоится 11 мая, начало – в 18:00 мск. Первый матч серии между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом» состоится 12 мая, начало – в 19:30 мск.

