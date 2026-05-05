Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига объявила символическую пятёрку 1/4 финала плей-офф

Единая лига объявила символическую пятёрку 1/4 финала плей-офф
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги опубликовала символическую пятёрку баскетболистов 1/4 финала плей-офф в сезоне-2025/2026.

Символическая пятёрка 1/4 финала плей-офф Единой лиги:

1. Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»/
2. Джален Рейнольдс, УНИКС/
3. Мело Тримбл, ЦСКА/
4. Михаил Беленицкий, УНИКС/
5. Андре Роберсон, «Зенит».

Напомним, первый матч полуфинальной серии между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом» состоится 11 мая, начало – в 18:00 мск. Первый матч серии между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом» состоится 12 мая, начало – в 19:30 мск.

Материалы по теме
Гендиректор «Зенита» поделился ожиданиями от полуфинальной серии с УНИКСом

«Тойота» показала эволюцию проекта робота-баскетболиста

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android