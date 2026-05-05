Энтони Эдвардс раскритиковал себя после победы над «Сан-Антонио Спёрс» в плей-офф НБА

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (104:102) в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА остался недоволен своей игрой в концовке, несмотря на возвращение после травмы колена.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 18, Касл - 17, Шампани - 17, Васселл - 14, Вембаньяма - 11, Джонсон - 11, Фокс - 10, Корнет - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 21, Эдвардс - 18, Шеннон - 16, Макдэниелс - 16, Конли - 12, Рид - 12, Гобер - 7, Кларк - 2, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже

«Я совершил столько ошибок в конце игры. Разочарован в себе. Для меня 75% игры — это разум. Мой разум должен быть там, где нужно, а в последние две минуты он был не там. Я отдал два подбора в нападении, потерял мяч.

Я буду лучше. Мы должны оставаться приверженными плану на игру, особенно я. Я не могу отдавать два подбора в нападении [Джулиану] Шампани. Может, я не так атлетичен, как обычно, но я должен уметь ставить заслон, делать маленькие вещи для победы в больших матчах», — заявил Эдвардс в прямом эфире сразу после матча.

