Лука Дончич пропустит первый матч серии плей-офф НБА с «Оклахомой»

В «Лос-Анджелес Лейкерс» официально подтвердили, что словенский разыгрывающий Лука Дончич не сыграет в первом матче полуфинала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер».

Словенский баскетболист получил травму задней мышцы бедра второй степени. Лука не выходил на площадку со 2 апреля. Во время восстановления словенский баскетболист отправился в Европу, чтобы пройти специализированное лечение.

В понедельник по местному времени он участвовал в бросковой тренировке команды. Лучший бомбардир регулярного чемпионата набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора и 8,3 передачи в среднем за матч.

Первый матч серии состоится 6 мая (3:30 мск) в Оклахома-Сити.