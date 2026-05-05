«Нью-Йорк» первым в истории плей-офф НБА выиграл два матча на стыке серий с разницей «35+»
«Нью-Йорк Никс» разгромил «Филадельфию Сиксерс» в первом матче полуфинала Восточной конференции (137:98) и установил уникальное достижение, сообщает OptaSTATS.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
137 : 98
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Ануноби - 18, Бриджес - 17, Таунс - 17, Макбрайд - 8, Харт - 8, Колек - 8, Альварадо - 5, Диавара - 5, Хукпорти - 5, Дадье - 4, Шамет - 3, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Сохан
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 17, Эмбиид - 14, Макси - 13, Убре - 12, Эджкомб - 12, Эдвардс - 8, Барлоу - 7, Граймс - 5, Уотфорд - 5, Терри - 3, Уокер - 2, Драммонд, Лоури, Брум, Бона
Клуб стал первой командой в истории плей-офф НБА, выигравшей заключительный матч одной серии и первый матч следующей с разницей в 35 и более очков в каждом. Ранее «Никс» закрыли серию первого раунда с «Атлантой» со счётом 140:89.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
89 : 140
Атланта Хоукс: Джонсон - 21, Куминга - 11, Макколлум - 11, Александер-Уолкер - 11, Рисашер - 8, Хилд - 5, Брэдли - 5, Уоллес - 4, Оконгву - 4, Кисперт - 4, Дэниэлс - 3, Гуйе - 2, Винсент, Ньюэлл
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Бриджес - 24, Брансон - 17, Харт - 14, Таунс - 12, Кларксон - 7, Колек - 6, Робинсон - 6, Дадье - 5, Шамет - 5, Сохан - 4, Макбрайд - 3, Альварадо - 3, Хукпорти - 3, Диавара - 2
«Нью-Йорк Никс» лидировал по ходу встречи с разницей до 40 очков, реализовал 63% бросков с игры и выиграл четвёртый матч плей-офф подряд с суммарной разницей в 135 очков.
Второй матч серии пройдёт 7 мая, начало в 2:00 мск.
