«Нью-Йорк» первым в истории плей-офф НБА выиграл два матча на стыке серий с разницей «35+»

«Нью-Йорк Никс» разгромил «Филадельфию Сиксерс» в первом матче полуфинала Восточной конференции (137:98) и установил уникальное достижение, сообщает OptaSTATS.

Клуб стал первой командой в истории плей-офф НБА, выигравшей заключительный матч одной серии и первый матч следующей с разницей в 35 и более очков в каждом. Ранее «Никс» закрыли серию первого раунда с «Атлантой» со счётом 140:89.

«Нью-Йорк Никс» лидировал по ходу встречи с разницей до 40 очков, реализовал 63% бросков с игры и выиграл четвёртый матч плей-офф подряд с суммарной разницей в 135 очков.

Второй матч серии пройдёт 7 мая, начало в 2:00 мск.