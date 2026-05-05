Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Гилджес-Александер — о Леброне: один из лучших игроков, который брал в руки мяч

Гилджес-Александер — о Леброне: один из лучших игроков, который брал в руки мяч
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер высказался о четырёхкратном чемпионе лиги и звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» американце Леброне Джеймсе.

«Один из лучших игроков в истории, который когда-либо брал в руки мяч. Вам не нужно, ребята, чтобы я сидел здесь и рассказывал вам, какой великолепный игрок Леброн Джеймс», — приводит слова Гилджес-Александера журналист Майкл Мартин в социальных сетях.

Напомним, первый матч 1/4 финала плей-офф НБА между «Тандер» и «Лейкерс» состоится в ночь с 5 на 6 мая, начало – в 3:30 мск.

