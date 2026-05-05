Энтони Эдвардс — о Джейдене Макдэниелсе: мой любимый игрок

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс на пресс-конференции после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (104:102) в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА признался, что восхищён игрой партнёра по команде Джейдена Макдэниелса.

«Мне очень нравится смотреть, как он играет. За последний год он значительно повзрослел: то, как он видит игру, как не торопится, чтобы занять нужную позицию… Он просто мой любимый игрок. Я обожаю Джейдена Макдэниелса», — заявил Эдвардс.

«Миннесота Тимбервулвз» повела в серии 1-0. Второй матч пройдёт в Миннесоте.