Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс — о Джейдене Макдэниелсе: мой любимый игрок

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс на пресс-конференции после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (104:102) в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА признался, что восхищён игрой партнёра по команде Джейдена Макдэниелса.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 18, Касл - 17, Шампани - 17, Васселл - 14, Вембаньяма - 11, Джонсон - 11, Фокс - 10, Корнет - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 21, Эдвардс - 18, Шеннон - 16, Макдэниелс - 16, Конли - 12, Рид - 12, Гобер - 7, Кларк - 2, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже

«Мне очень нравится смотреть, как он играет. За последний год он значительно повзрослел: то, как он видит игру, как не торопится, чтобы занять нужную позицию… Он просто мой любимый игрок. Я обожаю Джейдена Макдэниелса», — заявил Эдвардс.

«Миннесота Тимбервулвз» повела в серии 1-0. Второй матч пройдёт в Миннесоте.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
