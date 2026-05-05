Андре Роберсон: нас ждёт долгая и изнурительная серия с УНИКСом

Форвард «Зенита» американец Андре Роберсон поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии плей-офф Единой лиги с УНИКСом.

«Я ожидаю, что нас ждёт долгая и изнурительная серия с УНИКСом. Мы продолжаем концентрироваться на нашей игре, и, я думаю, это поможет нам выиграть серию.

На их площадке мы должны выиграть минимум один матч. Конечно, мы можем выиграть четыре матча подряд – это было бы здорово! Но УНИКС очень сильная команда. Если мы выйдем и будем играть в своём стиле, уверен, что всё будет хорошо. Серия с УНИКСом будет отличной!» — приводит слова Роберсона издание «Спорт день за днём».