Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Макгрэди рассказал, что должен сделать Леброн, чтобы «Лейкерс» победили «Оклахому»

Член Зала славы НБА Трэйси Макгрэди оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии с «Оклахома-Сити Тандер» без участия Луки Дончича.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
«Леброну Джеймсу придётся вернуться в прошлое и провести просто блестящий матч. Я имею в виду 30 очков, подборы и двузначное количество передач. Его влияние должно будет ощущаться на протяжении всей игры, потому что у этой команды [«Оклахомы»] слишком сильный состав. А без Луки очки нужно будет набирать откуда-то, и я не думаю, что у них хватит резервов, чтобы противостоять такой команде, как «Оклахома», и тому, что она на них обрушит», — заявил Макгрэди в эфире AT&T NBA Showtime.

В первом матче без Дончича Джеймс набирал в среднем 23,2 очка, делал 7,2 подбора и 8,3 передачи. «Оклахома» выиграла у «Лейкерс» все четыре матча регулярного чемпионата со средней разницей в 29,3 очка.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
