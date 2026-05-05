Скончался бывший игрок «Реала» и «Барселоны», выигрывавший золото Игр доброй воли в России

Международная федерация баскетбола (ФИБА) сообщила о смерти пуэрториканского игрока Хосе Ортиса. Ему было 63 года.

Ортис дебютировал как профессиональный баскетболист в 1980 году. Игрок представлял такие команды, как «Юта Джаз», «Реал» Мадрид и «Барселона». Хосе становился победителем Кубка Испании по баскетболу, а также восемь раз выигрывал чемпионат Пуэрто-Рико.

В составе национальной сборной становился победителем чемпионата Америки по баскетболу (1995), победителем Панамериканских игр, а также победителем Игр доброй воли — 1994, прошедших в России.

