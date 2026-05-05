«Очень весело». Тренер «Нью-Йорка» — о победе в первом матче серии с «Филадельфией»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Майк Браун прокомментировал победу своих подопечных в первом матче серии 1/4 финала плей-офф с «Филадельфией Сиксерс» (137:98).

«Очень весело, когда разработаны концепции игры на обоих концах площадки, а твои парни стараются воплотить их на самом высоком уровне.

И когда видишь, как они это делают, на самом деле не имеет значения, что ты просишь от них сделать в моменте или если кто-то от них инициирует тот или иной розыгрыш, потому что они стараются играть правильно и эффективно», — приводит слова Брауна издание ESPN.