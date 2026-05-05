Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Леброн Джеймс — о серии с «Тандер»: нам нельзя халтурить ни в одной детали

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался перед серией плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Первый матч противостояния состоится в ночь с 5 на 6 мая.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
«Это одна из самых выдающихся команд в истории и в атаке, и в защите. У них есть один из самых эффективных игроков в истории лиги, который, скорее всего, снова станет MVP. Поэтому нам нельзя халтурить — вообще ни в чём, ни в одной детали, если мы хотим дать себе шанс выигрывать. Нужно чётко выполнять игровой план.

Понимаем, что остановить их полностью невозможно. Это нереально. Они слишком хороши. Но если будем контролировать то, что от нас зависит — не терять мяч, потому что они отлично наказывают за потери, агрессивно играют руками, очень атлетичны и быстры — тогда у нас появится шанс. А в плей-офф всё, что тебе нужно — это шанс бороться и выигрывать матчи», — приводит слова Леброна Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
