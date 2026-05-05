Роберсон из «Зенита» ответил, как повлияет долгая пауза на УНИКС перед серией плей-офф

Американский лёгкий форвард «Зенита» Андре Роберсон ответил на вопрос о более длительной паузе казанского УНИКСа перед полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. Первый матч противостояния санкт-петербуржцев и казанцев пройдёт 11 мая.

– Перед первой игрой с УНИКСом будет пауза в неделю. Это плюс или минус, когда идёт плей-офф?

– Все зависит от обстоятельств, но для нас это будет преимуществом. Наша серия с «Уралмашем» была немного дольше, чем серия УНИКСа, у них будет больше времени на отдых. В то же время нам нужно поддерживать ритм, ощущение игры, уверенность в себе.

У нас будет возможность восстановиться, те, кто травмирован, смогут поправить свое здоровье. И тренеры, и игроки, все мы должны работать вместе, чтобы добиться успеха! — приводит слова Роберсона издание «Спорт день за днём».