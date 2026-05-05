Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шаманич — о серии с «Уралмашем»: мы просто рады, что с ней закончили

Шаманич — о серии с «Уралмашем»: мы просто рады, что с ней закончили
Комментарии

Центровой «Зенита» Лука Шаманич подвёл итоги четвертьфинальной серии Единой лиги против «Уралмаша», в которой петербуржцы одержали победу со счётом 3-1.

«Это был тяжёлый матч для нас. Мы выиграли трижды подряд, а обыграть кого-то три раза подряд сложно, особенно на выезде, на их площадке. У них было преимущество своей площадки, «Уралмаш» — прекрасная команда. Думаю, просто рады, что покончили с этой серией, и теперь можем сосредоточиться на УНИКСе.

Что стало ключом к победе? Нужно было играть жёстко, соответствовать их силовой борьбе, бороться на подборе, как раз говорили, чтобы бежать и использовать быстрый прорыв. Считаю, это сработало.

Перед финальной четвертью тренер сказал просто сохранять концентрацию, не играть безрассудно, не торопиться. Мы были в хорошем положении: счет 2-1, и нужно было просто закончить игру так, как мы хотим», — приводит слова Шаманича пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Уралмаш» бился. Увы, сил на всю игру не хватило — «Зенит» шагнул в полуфинал
«Уралмаш» бился. Увы, сил на всю игру не хватило — «Зенит» шагнул в полуфинал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android