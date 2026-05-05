Шаманич — о серии с «Уралмашем»: мы просто рады, что с ней закончили

Центровой «Зенита» Лука Шаманич подвёл итоги четвертьфинальной серии Единой лиги против «Уралмаша», в которой петербуржцы одержали победу со счётом 3-1.

«Это был тяжёлый матч для нас. Мы выиграли трижды подряд, а обыграть кого-то три раза подряд сложно, особенно на выезде, на их площадке. У них было преимущество своей площадки, «Уралмаш» — прекрасная команда. Думаю, просто рады, что покончили с этой серией, и теперь можем сосредоточиться на УНИКСе.

Что стало ключом к победе? Нужно было играть жёстко, соответствовать их силовой борьбе, бороться на подборе, как раз говорили, чтобы бежать и использовать быстрый прорыв. Считаю, это сработало.

Перед финальной четвертью тренер сказал просто сохранять концентрацию, не играть безрассудно, не торопиться. Мы были в хорошем положении: счет 2-1, и нужно было просто закончить игру так, как мы хотим», — приводит слова Шаманича пресс-служба клуба.