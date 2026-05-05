Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Дальше будет другая команда». Брансон — о разгромной победе «Никс» над «Филадельфией»

Лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, выступающий за коллектив на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал разгромную победу над «Филадельфией Сиксерс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф (137:98).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
137 : 98
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Ануноби - 18, Бриджес - 17, Таунс - 17, Макбрайд - 8, Харт - 8, Колек - 8, Альварадо - 5, Диавара - 5, Хукпорти - 5, Дадье - 4, Шамет - 3, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Сохан
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 17, Эмбиид - 14, Макси - 13, Убре - 12, Эджкомб - 12, Эдвардс - 8, Барлоу - 7, Граймс - 5, Уотфорд - 5, Терри - 3, Уокер - 2, Драммонд, Лоури, Брум, Бона

«Нет такого момента, когда можно оглянуться назад и сказать: «Всё, теперь мы слишком хороши, так что нам пора остановиться работать над собой и становиться лучше». Это совсем не так. Не думаю, что мы увидим ту же «Филадельфию» во втором матче. Дальше будет другая команда. Они будут готовы», — приводит слова Джейлена Брансона издание ESPN.

