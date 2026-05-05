«Дальше будет другая команда». Брансон — о разгромной победе «Никс» над «Филадельфией»

Лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, выступающий за коллектив на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал разгромную победу над «Филадельфией Сиксерс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф (137:98).

«Нет такого момента, когда можно оглянуться назад и сказать: «Всё, теперь мы слишком хороши, так что нам пора остановиться работать над собой и становиться лучше». Это совсем не так. Не думаю, что мы увидим ту же «Филадельфию» во втором матче. Дальше будет другая команда. Они будут готовы», — приводит слова Джейлена Брансона издание ESPN.