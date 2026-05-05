Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы претенденты на пост главного тренера «Дубая» — инсайдер

Названы претенденты на пост главного тренера «Дубая» — инсайдер
Комментарии

Баскетбольный клуб «Дубай» рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера, сообщает журналист Маттео Андреани в социальной сети X.

По информации источника, предложение уже сделано бывшему главному тренеру «Монако» Вассилису Спанулису, который также рассматривает вариант с «Анадолу Эфес». Кроме того, тренер «Барселоны» Хави Паскуаль находится в числе кандидатов, однако его переход осложнён действующим контрактом с испанским клубом. Сообщается, что ближневосточный клуб также достиг договорённости с Джароном Блоссомгеймом, который, по информации того же источника, подпишет двухлетний контракт.

В данный момент команду возглавляет Александр Секулич, ранее работавший в «Зените» и покинувший петербургский клуб по ходу сезона.

Материалы по теме
«Станет сенсацией». Журналист сообщил, что Хезонья близок к переходу в «Дубай» из «Реала»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android