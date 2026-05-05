Названы претенденты на пост главного тренера «Дубая» — инсайдер

Баскетбольный клуб «Дубай» рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера, сообщает журналист Маттео Андреани в социальной сети X.

По информации источника, предложение уже сделано бывшему главному тренеру «Монако» Вассилису Спанулису, который также рассматривает вариант с «Анадолу Эфес». Кроме того, тренер «Барселоны» Хави Паскуаль находится в числе кандидатов, однако его переход осложнён действующим контрактом с испанским клубом. Сообщается, что ближневосточный клуб также достиг договорённости с Джароном Блоссомгеймом, который, по информации того же источника, подпишет двухлетний контракт.

В данный момент команду возглавляет Александр Секулич, ранее работавший в «Зените» и покинувший петербургский клуб по ходу сезона.