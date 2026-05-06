«Жальгирис» — «Фенербахче»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

В среду, 6 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием литовского коллектива «Жальгирис» из Каунаса и турецкого клуба «Фенербахче». Игра начнётся в 20:00 мск.

Турецкий коллектив одержал две победы на домашней площадке и к третьей встрече подошёл с уверенным лидерством в серии — 2-0. Если «Фенербахче» выиграет и сегодняшний матч у литовского коллектива, то обеспечит себе участие в «Финале четырёх».