«Панатинаикос» — «Валенсия»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

В среду, 6 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием греческого коллектива «Панатинаикос» из Афин и испанского клуба «Валенсия». Матч начнётся в 21:15 мск.

Греческий коллектив одержал две победы на гостевой площадке в Испании и к третьей встрече подошёл с уверенным лидерством в серии — 2-0. Если «Панатинаикос» выиграет и сегодняшний матч у испанского коллектива, то обеспечит себе участие в «Финале четырёх».