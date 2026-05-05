«Хапоэль» обыграл «Реал» в третьем матче 1/4 финала Евролиги и сократил отрыв в серии

Во вторник, 5 мая, на «Арена Ботевград» в Болгарии состоялся очередной матч 1/4 финала Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого «Хапоэль» из Тель-Авива принимал мадридский «Реал». Израильский коллектив со счётом 76:69 (18:21; 16:15; 21:10; 21:23) обыграл гостей из Мадрида и сократил отрыв в серии — 1-2.

Лучшим игроком матча стал представитель «Хапоэля» американский форвард Элайджа Брайант, набравший по итогам матча 19 очков, девять подборов, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

У «Реала» самым эффективным оказался американский лёгкий форвард Трей Лайлз, на его счету 14 очков, пять подборов, две передачи, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+17».