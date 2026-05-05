Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Браун взял на себя ответственность за вылет «Денвера» из плей-офф НБА

25-летний атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кристиан Браун прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф НБА. Команда проиграла в серии с «Миннесотой Тимбервулвз» со счётом 2-4.

«Считаю себя лидером этой команды. Я голос этой команды. И когда мы играем плохо в целом, можно искать любые причины… винить кого угодно. Но я сам сыграл недостаточно хорошо как индивидуально, так и не подготовил команду к сложной серии. Станем лучше. Я стану лучше. Жду следующего сезона, чтобы ответить на это», — приводит слова Брауна аккаунт NBA Base в социальной сети X.

В серии плей-офф Браун в среднем набирал восемь очков, делал 3,5 подбора, 0,8 блок-шота, 1,7 передачи и один перехват.

