Роберсон из «Зенита» после победы в 1/4 финала ЕЛ рассказал, чем опасен «Уралмаш»

Американский лёгкий форвард «Зенита» Андре Роберсон высказался об «Уралмаше» после победы над уральцами в четвёртом матче серии (78:61) и прохода в полуфинал.

– Было ли «Зениту» психологически проще, учитывая, что у «Уралмаша» не было права на ошибку?

– Честно говоря, психологически было нелегко. Знаете, всегда тяжело играть против команды, которая оказалась в безвыходном положении, которой нечего терять.

Знали, что должны выйти на площадку собранными и сохранять привычный настрой. Учитывая, что «Уралмаш» не хотел проигрывать на своей домашней площадке. Ожидали, что это будет сложный матч. Поэтому мы сосредоточились, выполнили наш план на игру и победили!

– Серия «Зенита» и «Уралмаша» стала единственной в 1/4 финала, в которой было больше трёх матчей. Какую главную сложность у соперника вы можете отметить в этой серии?

– Знаете, в первой игре у нас были некоторые проблемы с реализацией моментов. Знали, что нам нужно переориентироваться и изменить свой настрой перед следующими играми. И мы это сделали. «Уралмаш» был сложным соперником всю серию. Но мы хорошо поработали, замедлив их темп и реализовав свой план на игру. В целом всё было отлично, — приводит слова Роберсона издание «Спорт день за днём».