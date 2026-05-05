Роберсон из «Зенита» после победы в 1/4 финала ЕЛ рассказал, чем опасен «Уралмаш»

Американский лёгкий форвард «Зенита» Андре Роберсон высказался об «Уралмаше» после победы над уральцами в четвёртом матче серии (78:61) и прохода в полуфинал.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
04 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
61 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэвелс - 12, Эллис - 10, Даглас - 10, Карданахишвили - 10, Герасимов - 8, Нэльсон - 5, Петенев - 2, Белянков - 2, Попов - 2, Писклов, Новиков, Далтон
Зенит: Фрейзер - 15, Мартюк - 12, Мун - 11, Роберсон - 9, Джузэнг - 9, Шаманич - 8, Жбанов - 5, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Земский - 3, Щербенев, Емченко

– Было ли «Зениту» психологически проще, учитывая, что у «Уралмаша» не было права на ошибку?
– Честно говоря, психологически было нелегко. Знаете, всегда тяжело играть против команды, которая оказалась в безвыходном положении, которой нечего терять.

Знали, что должны выйти на площадку собранными и сохранять привычный настрой. Учитывая, что «Уралмаш» не хотел проигрывать на своей домашней площадке. Ожидали, что это будет сложный матч. Поэтому мы сосредоточились, выполнили наш план на игру и победили!

– Серия «Зенита» и «Уралмаша» стала единственной в 1/4 финала, в которой было больше трёх матчей. Какую главную сложность у соперника вы можете отметить в этой серии?
– Знаете, в первой игре у нас были некоторые проблемы с реализацией моментов. Знали, что нам нужно переориентироваться и изменить свой настрой перед следующими играми. И мы это сделали. «Уралмаш» был сложным соперником всю серию. Но мы хорошо поработали, замедлив их темп и реализовав свой план на игру. В целом всё было отлично, — приводит слова Роберсона издание «Спорт день за днём».

