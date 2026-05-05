«Олимпиакос» в третий раз обыграл «Монако» и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги

Во вторник, 5 мая, состоялся очередной матч 1/4 финала Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого «Монако» принимал греческий «Олимпиакос». Коллектив гостей со счётом 82:105 (17:26; 23:35; 24:21; 18:23) обыграл хозяев паркета и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги.

Лучшим игроком матча стал представитель «Монако» французский защитник Маттье Стразель, набравший по итогам матча 21 очко, один подбор, две передачи, три перехвата и четыре потери при коэффициенте эффективности «+25».

У «Олимпиакоса» самым эффективным оказался французский защитник Эван Фурнье, на его счету 22 очка, два подбора, пять передач, один перехват и три потери при коэффициенте эффективности «+23».