Евролига: результаты матчей плей-офф на 5 мая

Во вторник, 5 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть две встречи плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты плей-офф на 5 мая:

«Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид — 76:68 (счёт в серии 1-2);

«Монако» — «Олимпиакос» — 82:105 (счёт в серии 0-3).

Победитель регулярного чемпионата нынешнего сезона «Олимпиакос» стал первым коллективом, обеспечившим себе участие в «Финале четырёх». Уже завтра, 6 мая, команда из Пирея может узнать своего соперника по полуфинальному матчу — в случае победы над «Жальгирисом» «Фенербахче» закроет серию 3-0 и выйдет на греков.