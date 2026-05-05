Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига – 2025/2026: результаты плей-офф на 5 мая, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей плей-офф на 5 мая
Комментарии

Во вторник, 5 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть две встречи плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты плей-офф на 5 мая:

«Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид — 76:68 (счёт в серии 1-2);
«Монако» — «Олимпиакос» — 82:105 (счёт в серии 0-3).

Победитель регулярного чемпионата нынешнего сезона «Олимпиакос» стал первым коллективом, обеспечившим себе участие в «Финале четырёх». Уже завтра, 6 мая, команда из Пирея может узнать своего соперника по полуфинальному матчу — в случае победы над «Жальгирисом» «Фенербахче» закроет серию 3-0 и выйдет на греков.

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Хочу, чтобы вы помнили меня таким, каким я был». Ачилле Полонара попрощался с баскетболом
«Хочу, чтобы вы помнили меня таким, каким я был». Ачилле Полонара попрощался с баскетболом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android