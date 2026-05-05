«Не думаю, что вообще бросал в первой четверти». Макси — о разгроме в матче с «Нью-Йорком»
25-летний американский защитник Тайриз Макси, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», высказался о разгромном поражении в первом матче 1/4 финала с «Нью-Йорк Никс» (98:137).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
137 : 98
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Ануноби - 18, Бриджес - 17, Таунс - 17, Макбрайд - 8, Харт - 8, Колек - 8, Альварадо - 5, Диавара - 5, Хукпорти - 5, Дадье - 4, Шамет - 3, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Сохан
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 17, Эмбиид - 14, Макси - 13, Убре - 12, Эджкомб - 12, Эдвардс - 8, Барлоу - 7, Граймс - 5, Уотфорд - 5, Терри - 3, Уокер - 2, Драммонд, Лоури, Брум, Бона

«Не думаю, что я вообще бросал в первой четверти. Был один бросок? Не думаю, что это был полноценный бросок. Мяч просто вылетел из рук. Так что просто пытаюсь читать игру и разобраться. Я не слишком переживаю по этому поводу», — приводит слова Макси издание ESPN.

Первые свои очки в матче Тайриз набрал во второй четверти. Проведя на паркете 26.38, он закончил игру с 13 очками, тремя подборами, двумя передачами и четырьмя потерями.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
