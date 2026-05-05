«Не думаю, что вообще бросал в первой четверти». Макси — о разгроме в матче с «Нью-Йорком»

25-летний американский защитник Тайриз Макси, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», высказался о разгромном поражении в первом матче 1/4 финала с «Нью-Йорк Никс» (98:137).

«Не думаю, что я вообще бросал в первой четверти. Был один бросок? Не думаю, что это был полноценный бросок. Мяч просто вылетел из рук. Так что просто пытаюсь читать игру и разобраться. Я не слишком переживаю по этому поводу», — приводит слова Макси издание ESPN.

Первые свои очки в матче Тайриз набрал во второй четверти. Проведя на паркете 26.38, он закончил игру с 13 очками, тремя подборами, двумя передачами и четырьмя потерями.