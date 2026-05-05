Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аренас — о наследии Леброна Джеймса: сейчас уже ничего не поставлено на кон

Аренас — о наследии Леброна Джеймса: сейчас уже ничего не поставлено на кон
Комментарии

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказался о карьере лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и заявил, что текущее выступление форварда не влияет на его место в истории.

«Как у человека в 41 год вообще может быть что-то на кону? Неважно, что он делает. Он может прямо сейчас выходить и набирать по четыре очка за игру — его наследие уже не под угрозой.

Было ли наследие Майкла Джордана на кону, когда он играл за «Вашингтон Уизардс»? Нет.
Было ли наследие Коби Брайанта на кону, когда он четыре года подряд не выходил в плей-офф? Нет.
Было ли наследие Карима Абдул-Джаббара на кону? Нет.

У твоего наследия есть своё окно. Всё, что ты сделал в этот период — это и есть главное. А всё, что происходит после — это уже просто бонус, мы просто рады это видеть», — приводит слова Аренаса аккаунт NBA CourtSide в социальной сети X.

Материалы по теме
«Лейкерс» с Леброном шагнули дальше в плей-офф. Впереди — действующие чемпионы НБА
«Лейкерс» с Леброном шагнули дальше в плей-офф. Впереди — действующие чемпионы НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android