Аренас — о наследии Леброна Джеймса: сейчас уже ничего не поставлено на кон

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказался о карьере лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и заявил, что текущее выступление форварда не влияет на его место в истории.

«Как у человека в 41 год вообще может быть что-то на кону? Неважно, что он делает. Он может прямо сейчас выходить и набирать по четыре очка за игру — его наследие уже не под угрозой.

Было ли наследие Майкла Джордана на кону, когда он играл за «Вашингтон Уизардс»? Нет.

Было ли наследие Коби Брайанта на кону, когда он четыре года подряд не выходил в плей-офф? Нет.

Было ли наследие Карима Абдул-Джаббара на кону? Нет.

У твоего наследия есть своё окно. Всё, что ты сделал в этот период — это и есть главное. А всё, что происходит после — это уже просто бонус, мы просто рады это видеть», — приводит слова Аренаса аккаунт NBA CourtSide в социальной сети X.