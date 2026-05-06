Президент «Далласа» — о Флэгге: король ушёл, а у нас тут маленький принц

Новоиспечённый президент команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс Масаи Уджири высказался о работе техасского коллектива с 19-летним американским форвардом Купером Флэггом.

«В Африке говорят: когда короли уходят, приходят новые. Король ушёл, а у нас тут маленький принц, которого мы собираемся превратить в короля», — приводит слова Уджири с конференции пресс-служба команды.

Купер был выбран «Далласом» под первым номером на драфте 2025 года. В 2026-м был признан лучшим новичком, став вторым после Майкла Джордана дебютантом лиги, который по итогам сезона стал лидером в своей команде по общему количеству набранных очков, подборов, результативных передач и перехватов с тех пор, как в сезоне-1973/1974 годах начали фиксировать перехваты.