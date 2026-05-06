Леброн — об игре с Бронни: в 41 год важно ценить маленькие моменты

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о совместном эпизоде с сыном Бронни Джеймсом, во время третьей игры серии против «Хьюстон Рокетс».

«По-моему, мы набрали 10 очков подряд вдвоём. Кажется, у каждого из нас был по трёхочковому и по проходу — как-то так. Я отдал ему передачу под данк, и у нас получился небольшой рывок вдвоём — это то, что я никогда в жизни не забуду.

Сейчас, уже в таком возрасте, в 41 год, я понял, насколько важно ценить маленькие моменты.

И это как раз был один из таких моментов: я обычно полностью сосредоточен, но в тот момент — когда я отдал ему передачу под данк, увидел, как он забивает трёхочковый, как мы обмениваемся попаданиями — я будто на секунду отключился и просто позволил себе прочувствовать и насладиться этим моментом», — приводит слова Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

