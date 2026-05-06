Главная Баскетбол Новости

Детройт Пистонс — Кливленд Кавальерс, результат матча 6 мая 2026, счет 111:101, 1-й матч 1/4 финала плей-офф НБА — 2025/2026

«Детройт» с победы стартовал в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Кливлендом»
Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 111:101.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
111 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Харрис - 20, Робинсон - 19, Дженкинс - 12, Дюрен - 11, Томпсон - 11, Холланд - 6, Стюарт - 6, Грин - 3, Рид, Леверт, Ланир, Сассер, Смит
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Харден - 22, Страс - 19, Мобли - 14, Шрёдер - 9, Уэйд - 5, Брайант - 4, Эллис - 3, Аллен - 2, Меррилл, Портер, Тайсон, Нэнс, Проктор, Томлин

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Кейд Каннингем, который записал в свой актив 23 очка, три подбора и семь ассистов. Лучшую результативность в «Кливленде» показал защитник Донован Митчелл, также набравший 23 очка. Кроме того, на его счету четыре подбора и две результативные передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Детройта». Следующий матч состоится 8 мая также в Детройте.

