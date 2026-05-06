«Детройт» с победы стартовал в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Кливлендом»

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 111:101.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Кейд Каннингем, который записал в свой актив 23 очка, три подбора и семь ассистов. Лучшую результативность в «Кливленде» показал защитник Донован Митчелл, также набравший 23 очка. Кроме того, на его счету четыре подбора и две результативные передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Детройта». Следующий матч состоится 8 мая также в Детройте.