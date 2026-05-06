«Оклахома» победила «Лейкерс» в плей-офф НБА, несмотря на 27 очков Леброна Джеймса

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 108:90. Счёт в серии 1-0 в пользу «Оклахомы».

Самым результативным в составе победителей стал центровой Чет Холмгрен, который записал в свой актив 24 очка.

Лучшую результативность у гостей продемонстрировал Леброн Джеймс, набрав 27 очков. Центровой Деандре Эйтон оформил дабл-дабл: 10 очков, 11 подборов, две передачи.

Следующий матч между командами состоится 8 мая на этой же арене.

В первом раунде плей-офф «Оклахома» прошла «Финикс» со счётом в серии 4-0. «Лейкерс» были сильнее «Хьюстона» — счёт в серии 4-2.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции. «Лейкерс» финишировали на четвёртом месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».