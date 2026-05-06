Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 6 мая 2026, счет 108:90, плей-офф НБА 2025-2026

«Оклахома» победила «Лейкерс» в плей-офф НБА, несмотря на 27 очков Леброна Джеймса
Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 108:90. Счёт в серии 1-0 в пользу «Оклахомы».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 24, Гилджес-Александер - 18, Митчелл - 18, Маккейн - 12, Джо - 9, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Карузо - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Уиггинс, Уильямс, Топич
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Хатимура - 18, Смарт - 12, Эйтон - 10, Ривз - 8, Кеннард - 7, Хэйс - 3, Ларэвиа - 3, Вандербилт - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер

Самым результативным в составе победителей стал центровой Чет Холмгрен, который записал в свой актив 24 очка.

Лучшую результативность у гостей продемонстрировал Леброн Джеймс, набрав 27 очков. Центровой Деандре Эйтон оформил дабл-дабл: 10 очков, 11 подборов, две передачи.

Следующий матч между командами состоится 8 мая на этой же арене.

В первом раунде плей-офф «Оклахома» прошла «Финикс» со счётом в серии 4-0. «Лейкерс» были сильнее «Хьюстона» — счёт в серии 4-2.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции. «Лейкерс» финишировали на четвёртом месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
«Лейкерс» разгромно проиграли, «Детройт» справился с «Кливлендом». Плей-офф НБА — LIVE
