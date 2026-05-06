Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Бостона» Браун раскритиковал судей и был отштрафован за это на $ 50 000

Форвард «Бостона» Браун раскритиковал судей и был отштрафован за это на $ 50 000
Комментарии

НБА оштрафовала легкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна после того, как он публично обвинил судей в предвзятом отношении к нему, информирует ESPN.

Браун был недоволен судейством в серии первого раунда текущего плей‑офф, где его команда играла против «Филадельфии Сиксерс». «Бостон» уступил со сётом 3:4 в серии и выбыл из борьбы за чемпионство.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Тейтум, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

Браун показывал фрагменты матчей серии во время прямых эфиров в соцсетях и утверждал, что судьи давали играть соперникам в тех эпизодах, где ему выписывают фолы, а центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида игрок «Селтикс» обвинил в постоянных симуляциях.

Данное волеизъявление игрока лига оценила штрафом в размере $ 50 000.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android