Форвард «Бостона» Браун раскритиковал судей и был отштрафован за это на $ 50 000

НБА оштрафовала легкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна после того, как он публично обвинил судей в предвзятом отношении к нему, информирует ESPN.

Браун был недоволен судейством в серии первого раунда текущего плей‑офф, где его команда играла против «Филадельфии Сиксерс». «Бостон» уступил со сётом 3:4 в серии и выбыл из борьбы за чемпионство.

Браун показывал фрагменты матчей серии во время прямых эфиров в соцсетях и утверждал, что судьи давали играть соперникам в тех эпизодах, где ему выписывают фолы, а центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида игрок «Селтикс» обвинил в постоянных симуляциях.

Данное волеизъявление игрока лига оценила штрафом в размере $ 50 000.