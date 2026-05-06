НБА: результаты игр плей-офф на 6 мая

В ночь на 6 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день второго раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 6 мая:

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 111:101 — счёт в серии 1-0;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:90 — счёт в серии 1-0.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».