Главная Баскетбол Новости

Российский баскетболист Савков переходит из «Сарагосы» в клуб NCAA

Российский баскетболист Александр Савков продолжит карьеру в североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Савков будет выступать за команду Университета Теннесси UT Martin Skyhawk, об этом сообщает пресс‑служба команды в социальных сетях.

20‑летний защитник провёл текущий сезон в системе испанской «Сарагосы». Большую часть сезона российский баскетболист играл за юниорские команды, а в апреле дебютировал за основную команду «Сарагосы» в чемпионате Испании.

Александр Савков — сын экс‑баскетболиста ЦСКА Алексея Савкова и младший брат Павла Савкова, который выступает в Единой лиге ВТБ за МБА‑МАИ.

Все новости RSS

