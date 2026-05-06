Защитник «Лейкерс» Смарт оценил игру команды в первом матче серии с «Оклахомой»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркус Смарт прокомментировал поражение своей команды от «Оклахома-Сити Тандер» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА (90:108).

«Наш тренер был прав, мы играли отстойно. Прошу прощения, «отстойно» — это ещё мягко сказано, да?» — приводит слова Смарта Basket News.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Чет Холмгрен, который записал в свой актив 24 очка.

Лучшую результативность у гостей продемонстрировал Леброн Джеймс, набрав 27 очков. Центровой Деандре Эйтон оформил дабл-дабл: 10 очков, 11 подборов, две передачи.

Второй матч в этой серии состоится в ночь на 8 мая.