Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Лейкерс» Смарт оценил игру команды в первом матче серии с «Оклахомой»

Защитник «Лейкерс» Смарт оценил игру команды в первом матче серии с «Оклахомой»
Комментарии

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркус Смарт прокомментировал поражение своей команды от «Оклахома-Сити Тандер» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА (90:108).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 24, Гилджес-Александер - 18, Митчелл - 18, Маккейн - 12, Джо - 9, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Карузо - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Уиггинс, Уильямс, Топич
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Хатимура - 18, Смарт - 12, Эйтон - 10, Ривз - 8, Кеннард - 7, Хэйс - 3, Ларэвиа - 3, Вандербилт - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер

«Наш тренер был прав, мы играли отстойно. Прошу прощения, «отстойно» — это ещё мягко сказано, да?» — приводит слова Смарта Basket News.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Чет Холмгрен, который записал в свой актив 24 очка.

Лучшую результативность у гостей продемонстрировал Леброн Джеймс, набрав 27 очков. Центровой Деандре Эйтон оформил дабл-дабл: 10 очков, 11 подборов, две передачи.

Второй матч в этой серии состоится в ночь на 8 мая.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Подробнее у матче:
У Леброна и «Лейкерс» не было шансов. «Оклахома» спокойно открыла серию победой У Леброна и «Лейкерс» не было шансов. «Оклахома» спокойно открыла серию победой
Слабый Остин Ривз стал бедой для «Лейкерс». А ведь клуб может заплатить за это $ 241 млн Слабый Остин Ривз стал бедой для «Лейкерс». А ведь клуб может заплатить за это $ 241 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android