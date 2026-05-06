Ривз повторил антирекорд «Лейкерс», невиданный 35 лет

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз, недавно вернувшийся после травмы, провалил первый матч полуфинальной серии плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» (90:108). Его показатель реализации бросков с игры (18,8%) стал худшим среди всех игроков «Лейкерс» в матчах плей-офф за последние 35 лет.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 24, Гилджес-Александер - 18, Митчелл - 18, Маккейн - 12, Джо - 9, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Карузо - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Уиггинс, Уильямс, Топич
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Хатимура - 18, Смарт - 12, Эйтон - 10, Ривз - 8, Кеннард - 7, Хэйс - 3, Ларэвиа - 3, Вандербилт - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер

Ривз набрал восемь очков, реализовав 3 из 16 бросков с игры и не попав ни одного из пяти трёхочковых. Он сделал пять подборов и шесть передач, но допустил четыре потери. Первый результативный бросок американец выполнил лишь в середине второй четверти.

Второй матч в этой серии состоится в ночь на 8 мая в Оклахоме.

