Гилджес-Александер в матче с «Лейкерс» впервые в сезоне набрал менее 20 очков

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:90) набрал 18 очков. Это первый случай в сезоне-2025/2026, когда канадский баскетболист не достиг отметки в 20 очков за игру, сообщает ClutchPoints.

Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал американский центровой Чет Холмгрен, который записал в свой актив 24 очка.

Лучшую результативность у «Лос-Анджелеса» продемонстрировал Леброн Джеймс, набрав 27 очков. Центровой Деандре Эйтон оформил дабл-дабл: 10 очков, 11 подборов, две передачи.

Второй матч в этой серии состоится в ночь на 8 мая в Оклахоме.