Тренер «Миннесоты» Финч обвинил Вембаньяму в нелегальных блоках

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч заявил, что как минимум 4 из 12 блок-шотов, которые центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма оформил в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА, завершившемся победой «Миннесоты» со счётом 104:102, были нелегальными.

«Очевидно, он выдал историческое выступление, но, пересматривая его блоки, как минимум четыре из них — нелегальные, а то и пять. Меня немного беспокоит, что ни один из них не был зафиксирован судьями. У нас есть блокирующий ростом 2,29 м, который бросается на всё, и никто не понимает, что эти блоки могут быть случаями гоултендинга? Скажем так, их было четыре. Это восемь очков. Вы знаете, сколько значат восемь очков в матче НБА? Это огромная разница», — приводит слова Финча RMC Sport.