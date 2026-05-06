Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Тренер «Миннесоты» Финч обвинил Вембаньяму в нелегальных блоках

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч заявил, что как минимум 4 из 12 блок-шотов, которые центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма оформил в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА, завершившемся победой «Миннесоты» со счётом 104:102, были нелегальными.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 18, Касл - 17, Шампани - 17, Васселл - 14, Вембаньяма - 11, Джонсон - 11, Фокс - 10, Корнет - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 21, Эдвардс - 18, Шеннон - 16, Макдэниелс - 16, Конли - 12, Рид - 12, Гобер - 7, Кларк - 2, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже

«Очевидно, он выдал историческое выступление, но, пересматривая его блоки, как минимум четыре из них — нелегальные, а то и пять. Меня немного беспокоит, что ни один из них не был зафиксирован судьями. У нас есть блокирующий ростом 2,29 м, который бросается на всё, и никто не понимает, что эти блоки могут быть случаями гоултендинга? Скажем так, их было четыре. Это восемь очков. Вы знаете, сколько значат восемь очков в матче НБА? Это огромная разница», — приводит слова Финча RMC Sport.

