Источник: «Бруклин» может отказаться от обмена Адетокунбо из-за его братьев

«Бруклин Нетс» не решается на обмен звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо из-за его братьев, сообщает инсайдер Брэндон Робинсон в подкасте The Big Shot Bob Podcast на YouTube.

По информации Робинсона, «Нетс» не хотят тратить места в составе на Танасиса и Алекса Адетокунбо. Хотя у «Бруклина» достаточно активов для обмена экс-MVP, они не готовы выполнить пожелание Янниса взять с собой братьев.

В прошлом сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.