Леброн Джеймс: в 41 год я всё ещё вывожу команду в плей-офф и выигрываю серию

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не ожидал столь долгой и успешной карьеры в составе калифорнийского клуба.

«Я знал, что у меня ещё много сил, когда пришёл в эту франшизу… но сказать, что восемь лет спустя, в 41 год, я буду вести команду в постсезон и выигрывать серию… я бы не поставил на это», — приводит слова Леброна Legion Hoops.

В первом раунде плей-офф «Лейкерс» обыграли «Хьюстон Рокетс» в шести матчах (4-2). В полуфинале Западной конференции команда встречается с «Оклахома-Сити Тандер». Первый матч серии завершился поражением «Лейкерс» со счётом 90:108. Леброн набрал 27 очков, сделал четыре подбора и шесть передач.

