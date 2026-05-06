Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-центровой «Зенита» Пушков оценил шансы петербуржцев в серии с УНИКСом

Экс-центровой «Зенита» Пушков оценил шансы петербуржцев в серии с УНИКСом
Комментарии

Экс-центровой «Зенита» Антон Пушков поделился ожиданиями от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в которой встретятся его бывшая команда и казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вопрос вы задаёте компрометирующий! Я как преданный болельщик и бывший игрок «Зенита» уверен, что у петербуржцев всё получится и они смогут выйти в финал. Однако сделать это будет нелегко, потому что, как мы видим по игре казанцев с МБА, они в полном порядке. У них большая ротация, прекрасные исполнители, лидеры. Поэтому будет непросто. Я думаю, команде нужно больше думать о защите. «Зенит» иногда пропускает лёгкие очки, это бросается в глаза. Плюс, конечно же, у УНИКСа очень хорошая передняя линия. Нужно как-то справляться с ней, выключать её. Это будет непросто. Однако я думаю, у «Зенита» есть все шансы, если они настроятся на игру, будут дорожить мячом и делать то же самое, что они делали в последних матчах с «Уралмашем». Петербуржцы выглядели увереннее, чем в первой игре серии. Да и, если смотреть по всему сезону, «Зенит», мне кажется, прибавил, сделал шаг вперёд в последних играх», — приводит слова Пушкова «Радио Зенит».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Уралмаш» бился. Увы, сил на всю игру не хватило — «Зенит» шагнул в полуфинал
«Уралмаш» бился. Увы, сил на всю игру не хватило — «Зенит» шагнул в полуфинал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android