Экс-центровой «Зенита» Пушков оценил шансы петербуржцев в серии с УНИКСом

Экс-центровой «Зенита» Антон Пушков поделился ожиданиями от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в которой встретятся его бывшая команда и казанский УНИКС.

«Вопрос вы задаёте компрометирующий! Я как преданный болельщик и бывший игрок «Зенита» уверен, что у петербуржцев всё получится и они смогут выйти в финал. Однако сделать это будет нелегко, потому что, как мы видим по игре казанцев с МБА, они в полном порядке. У них большая ротация, прекрасные исполнители, лидеры. Поэтому будет непросто. Я думаю, команде нужно больше думать о защите. «Зенит» иногда пропускает лёгкие очки, это бросается в глаза. Плюс, конечно же, у УНИКСа очень хорошая передняя линия. Нужно как-то справляться с ней, выключать её. Это будет непросто. Однако я думаю, у «Зенита» есть все шансы, если они настроятся на игру, будут дорожить мячом и делать то же самое, что они делали в последних матчах с «Уралмашем». Петербуржцы выглядели увереннее, чем в первой игре серии. Да и, если смотреть по всему сезону, «Зенит», мне кажется, прибавил, сделал шаг вперёд в последних играх», — приводит слова Пушкова «Радио Зенит».