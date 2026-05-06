Кущенко: Единая лига серьёзно изучит заявку владивостокского «Динамо»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что организация серьёзно изучит возможность проведения матчей владивостокского «Динамо» на «Фетисов-Арене» и взвесит все аргументы за и против вхождения клуба в число участников на следующий сезон.

«Мы получили заявки на участие в следующем сезоне от двух новых команд. Первая — от «Динамо» из Владивостока, будем рассматривать все «за» и «против». Заявляется, что матчи будут проводиться на «Фетисов-Арене» — мы отправим туда инспекцию. Там баскетбольные матчи не проводились, это требует серьёзного изучения. Вторая заявка от «Астаны», на данный момент она выглядит самой проработанной», — приводит слова Кущенко ТАСС.