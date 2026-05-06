Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Экс-центровой «Зенита» Пушков: «Локомотив» может дать бой ЦСКА в полуфинале Единой лиги

Бывший игрок «Зенита» Антон Пушков оценил шансы краснодарского «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Локомотива» много молодых перспективных игроков, есть и лидеры. Поэтому тут тяжело сказать. Безусловно, ЦСКА считается фаворитом в этой серии, но «Локомотив» может дать бой. У армейцев уже сложившийся состав, есть и опытные игроки, и молодёжь, которая выступает успешно и успела себя зарекомендовать. Они уже знают, как играть, и довольно много прошли вместе. Если «Локомотив», так же, как и «Зенит», не будет допускать ошибок, с хорошим процентном реализует свои броски и не станет дарить возможностей сопернику, то шанс есть. А вот в случае, если краснодарцы расслабятся, дадут ЦСКА почувствовать игру, набрать лёгкие очки, то армейцев уже будет не остановить», — приводит слова Пушкова «Радио Зенит».

