Главная Баскетбол Новости

Владелец «Хапоэля» подколол «Реал» после победы в третьем матче

Владелец тель-авивского «Хапоэля» Офер Яннай опубликовал фотографию, на которой игроки мадридского «Реала» выселяются из отеля перед третьим матчем четвертьфинальной серии Евролиги. Этим снимком он намекнул, что испанский клуб допустил ошибку перед встречей с его командой.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
05 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
76 : 69
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эдвардс, Рэндольф, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Льюль, Фелис, Лень

«Выселяться до игры — не лучшая идея, когда играешь против «Хапоэля», — написал Яннай на своей странице в социальной сети X, прикрепив фото из отеля.

Фото: Социальные сети Офера Янная

«Реал» выиграл первые две встречи в Мадриде и вёл со счётом 2-0 в серии. Третья игра прошла в Ботевграде (Болгария). Израильский коллектив со счётом 76:69 обыграл гостей из Мадрида и сократил отрыв в серии — 1-2.

Четвёртый матч состоится в Ботевграде в четверг, 7 мая.

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
