Владелец «Хапоэля» подколол «Реал» после победы в третьем матче

Владелец тель-авивского «Хапоэля» Офер Яннай опубликовал фотографию, на которой игроки мадридского «Реала» выселяются из отеля перед третьим матчем четвертьфинальной серии Евролиги. Этим снимком он намекнул, что испанский клуб допустил ошибку перед встречей с его командой.

«Выселяться до игры — не лучшая идея, когда играешь против «Хапоэля», — написал Яннай на своей странице в социальной сети X, прикрепив фото из отеля.

«Реал» выиграл первые две встречи в Мадриде и вёл со счётом 2-0 в серии. Третья игра прошла в Ботевграде (Болгария). Израильский коллектив со счётом 76:69 обыграл гостей из Мадрида и сократил отрыв в серии — 1-2.

Четвёртый матч состоится в Ботевграде в четверг, 7 мая.