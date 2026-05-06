Источник: защитник «Торонто» Грейди Дик хочет покинуть команду

Защитник «Торонто Рэпторс» Грейди Дик, выбранный на драфте 2023 года под 13-м номером, готов к обмену в другой клуб из-за резкого сокращения игрового времени в завершившемся сезоне-2025/2026.

«Думаю, что «Рэпторс» могли бы освободить больше денег, обменяв выбранного в первом раунде драфта-2023 Грейди Дика в другую команду с достаточным пространством под потолком зарплат этим летом, и, по данным источников, третий год в лиге — как раз такой случай, учитывая, что он фактически лишился места в ротации после звёздного уикенда», — сообщает sportsnet.ca со ссылкой на журналиста Майкла Гранжа.

Напомним, «Торонто» проиграл «Кливленд Кавальерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА (102:114) и завершил сезон.