Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Митчелл выразил недовольство количеством штрафных бросков в первом матче с «Детройтом»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл после поражения от «Детройт Пистонс» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА (101:111) заявил, что не получает достаточного количества свистков при проходах под кольцо.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Харрис - 20, Робинсон - 19, Дженкинс - 12, Дюрен - 11, Томпсон - 11, Холланд - 6, Стюарт - 6, Грин - 3, Рид, Леверт, Ланир, Сассер, Смит
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Харден - 22, Страс - 19, Мобли - 14, Шрёдер - 9, Уэйд - 5, Брайант - 4, Эллис - 3, Аллен - 2, Меррилл, Портер, Тайсон, Нэнс, Проктор, Томлин

«Я хочу отделить это от игры. Разница в штрафных — не причина, по которой мы проиграли сегодня, я хочу это прояснить. Я пытаюсь проходить под кольцо, и иногда мои же игроки оказываются у меня на пути, я пытаюсь пробиваться сквозь контакт, но не получаю этих фолов. Я просто не получаю свистков. Я не знаю почему. Я не симулирую — может, поэтому. Это не только сегодняшняя проблема, это было на протяжении всей серии, и это расстраивает.

Потому что я очень динамичный проходящий игрок, я не могу это контролировать. Если они не будут свистеть, я должен найти способ завершать атаки, несмотря на это. Вы меня знаете, я никогда не жаловался, и это не причина нашего поражения сегодня, но в какой-то момент мои проходы должны что-то значить. Посмотрим», — приводит слова Митчелла Basket News.

