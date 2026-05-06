Митчелл выразил недовольство количеством штрафных бросков в первом матче с «Детройтом»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл после поражения от «Детройт Пистонс» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА (101:111) заявил, что не получает достаточного количества свистков при проходах под кольцо.

«Я хочу отделить это от игры. Разница в штрафных — не причина, по которой мы проиграли сегодня, я хочу это прояснить. Я пытаюсь проходить под кольцо, и иногда мои же игроки оказываются у меня на пути, я пытаюсь пробиваться сквозь контакт, но не получаю этих фолов. Я просто не получаю свистков. Я не знаю почему. Я не симулирую — может, поэтому. Это не только сегодняшняя проблема, это было на протяжении всей серии, и это расстраивает.

Потому что я очень динамичный проходящий игрок, я не могу это контролировать. Если они не будут свистеть, я должен найти способ завершать атаки, несмотря на это. Вы меня знаете, я никогда не жаловался, и это не причина нашего поражения сегодня, но в какой-то момент мои проходы должны что-то значить. Посмотрим», — приводит слова Митчелла Basket News.