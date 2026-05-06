Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Эксперт ESPN усомнился в лечебных целях поездки Луки Дончича в Европу

Комментарии

Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст предположил, что травма разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича может быть серьёзнее, чем сообщается, а его поездка в Европу была вызвана не столько лечением, сколько невозможностью быстро вернуться на паркет.

«По моей информации, здесь может быть не всё чисто. Я не думаю, что Лука уже начал восстановительные тренировки. Когда ты выбываешь на месяц после процедуры, нужно набирать форму заново, и я не думаю, что он уже на этом этапе. Мы видели поэтапные новости об Остине Ривзе, но о Луке — только что он бросает. Возможно, он делает больше, но они не говорят, но это довольно серьёзная травма подколенного сухожилия.

Я человек, который доверяет действиям, а не словам. Когда Лука получил травму, его отправили в Испанию на лечение. Вы слышите о Германии, но не об Испании. У Луки также новорождённая дочь в Словении, а межсезонье он живёт в Мадриде. Я не говорю ничего конкретного, но отправка за океан не указывает на лёгкую травму. Это говорило о том, что он в любом случае ничего не сможет делать несколько недель», — сказал Уиндхорст в шоу The Rich Eisen на YouTube.

