«Нью-Орлеан» определился с кандидатами на пост главного тренера — источник

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» определило кандидатов на пост главного тренера, сообщает The Athletic со ссылкой на журналиста Сэма Амика.

По информации Амика, в финальный список вошли Дарвин Хэм, Рэджон Рондо, Стив Хетцель и Шон Суини. Ожидается, что в него может быть включён и Джамал Мозли, недавно уволенный из «Орландо Мэджик».

Хэм в прошлом сезоне работал ассистентом главного тренера в «Милуоки Бакс», Рондо занимал должность приглашённого тренера в том же клубе, Хетцель — ассистент в «Бруклин Нетс», Суини — ассистент главного тренера «Сан-Антонио Спёрс».

«Пеликанс» завершили сезон-2025/2026 с 26 победами и 56 поражениями и не попали в плей-офф.