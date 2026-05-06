Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Назван самый переоценённый игрок НБА

Игроки НБА назвали центрового «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна самым переоценённым баскетболистом лиги. Об этом сообщает NBA Base со ссылкой на результаты анонимного опроса.

Результаты опроса:

Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»): 12,3%;

Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»): 8,6%;

Трей Янг («Вашингтон Уизардс»): 8,6%;

Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»): 7,4%;

Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»): 4,9%;

Джа Морант («Мемфис Гриззлис»): 4,9%;

Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»): 3,7%;

Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»): 3,7%;

Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»): 3,7%;

Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»): 3,7%;

Диллон Брукс («Финикс Санз»): 2,5%;

Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»): 2,5%;

Тайлер Хирроу («Майами Хит»): 2,5%;

Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»): 2,5%;

Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»): 2,5%;

Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»): 2,5%.

Турецкий центровой «Хьюстона» Шенгюн был одним из самых результативных игроков своей команды в серии с «Лейкерс», набирая в среднем 20,3 очка, делая 10,2 подбора и 4,7 передачи за игру.

