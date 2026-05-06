Назван самый переоценённый игрок НБА

Игроки НБА назвали центрового «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна самым переоценённым баскетболистом лиги. Об этом сообщает NBA Base со ссылкой на результаты анонимного опроса.
Результаты опроса:
Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»): 12,3%;
Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»): 8,6%;
Трей Янг («Вашингтон Уизардс»): 8,6%;
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»): 7,4%;
Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»): 4,9%;
Джа Морант («Мемфис Гриззлис»): 4,9%;
Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»): 3,7%;
Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»): 3,7%;
Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»): 3,7%;
Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»): 3,7%;
Диллон Брукс («Финикс Санз»): 2,5%;
Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»): 2,5%;
Тайлер Хирроу («Майами Хит»): 2,5%;
Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»): 2,5%;
Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»): 2,5%;
Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»): 2,5%.
Турецкий центровой «Хьюстона» Шенгюн был одним из самых результативных игроков своей команды в серии с «Лейкерс», набирая в среднем 20,3 очка, делая 10,2 подбора и 4,7 передачи за игру.