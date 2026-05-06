Назван самый переоценённый игрок НБА

Игроки НБА назвали центрового «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна самым переоценённым баскетболистом лиги. Об этом сообщает NBA Base со ссылкой на результаты анонимного опроса.

Результаты опроса:

Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»): 12,3%;

Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»): 8,6%;

Трей Янг («Вашингтон Уизардс»): 8,6%;

Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»): 7,4%;

Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»): 4,9%;

Джа Морант («Мемфис Гриззлис»): 4,9%;

Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»): 3,7%;

Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»): 3,7%;

Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»): 3,7%;

Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»): 3,7%;

Диллон Брукс («Финикс Санз»): 2,5%;

Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»): 2,5%;

Тайлер Хирроу («Майами Хит»): 2,5%;

Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»): 2,5%;

Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»): 2,5%;

Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»): 2,5%.

Турецкий центровой «Хьюстона» Шенгюн был одним из самых результативных игроков своей команды в серии с «Лейкерс», набирая в среднем 20,3 очка, делая 10,2 подбора и 4,7 передачи за игру.