Переговоры НБА с потенциальными партнёрами из европейского футбола зашли в тупик

Национальная баскетбольная ассоциация нацелена на запуск европейского проекта в 2027 году, однако переговоры с потенциальными партнёрами из футбольной среды столкнулись с препятствиями, сообщает The Athletic.

«В проекте есть ограничения на приобретение игроков из США, если они не свободные агенты. Очевидно, это снижает соревновательные возможности европейского проекта. Он становится кормушкой, а это никому особо не нужно», — поделился представитель одного из футбольных клубов, оценивающих возможность сотрудничества с НБА.

Кроме того, европейские источники сообщают о неравномерном распределении доходов (52-48% в пользу НБА) и о разном подходе к стоимости вхождения в проект в зависимости от местоположения и рынка, что также не устраивает европейцев. Этой весной планировалось определить круг инвесторов, но переговоры временно зашли в тупик.